До війська громадяни можуть потрапити, якщо визначені військово-лікарською комісією придатними до служби. Про це повідомляє 24 Канал.

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Кого можуть мобілізувати у 2025 році

З 1 січня мобілізація в першу чергу торкнеться чоловіків, які стоять на обліку в ТЦК і СП, але не оформили документи про відстрочку чи бронювання. Призвати можуть громадян, які не мають проблем зі здоров'ям та інших підстав, щоб не служити.

До війська мобілізують чоловіків від 25 до 60 років, якщо вони мають статус "придатний" або "обмежено придатний". Адже останньої категорії військовозобов'язаних вже не існує. Громадяни, яким встановили такий статус, повинні повторно пройти ВЛК до 4 лютого 2025 року.

Мобілізувати можуть юнаків, які старші за 18 років, але за умови, що вони мають досвід військової служби. Якщо ж хлопець не перебував на службі в армії чи не пройшов військову кафедру в університеті, то примусово призвати до армії його не можуть, лише добровільно.

До якого віку можуть мобілізувати в Україні

В Україні граничний вік для мобілізації становить 60 років. Для чинних військових також встановлені вікові межі, до досягнення яких вони можуть служити в армії. Він варіюється від 45 до 65 років, залежно від звання.