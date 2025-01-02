В Україні відстрочка від мобілізації, зокрема, доступна для військовозобов'язаних з бронюванням, осіб з інвалідністю та тимчасово непридатних до служби, передає 24 Канал.

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Чи можна оформити відстрочку без військового квитка

Адвокатка Неля Романенко пояснила, як отримати відстрочку чоловіку, у якого дружина із 2 групою інвалідності, однак він не має військового квитка, лише прописне.

За її словами, військовий квиток чоловіку видадуть після подачі документів на відстрочку.

Водночас за невчасне оформлення військового квитка, може бути складений протокол про вчинення адміністративного правопорушення стосовно порушення правил військового обліку і виписаний штраф від 17 до 25 тисяч гривень.

Зверніть увагу! Коли чоловіку виповнюється 25 років, то він втрачає статус призовника та стає військовозобов'язаним. Водночас після цього людині необхідно змінити військово-обліковий документ, тобто замінити приписне посвідчення на військовий квиток.

Поки подані документи на відстрочку розглядаються комісією, чоловіка не мають права відправляти на ВЛК.

Відправити документи на відстрочку можна й поштою цінним листом з описом вкладення. Хоча деякі ТЦК і досі вимагають особисто з'явитись для оформлення відстрочки.

У разі направлення документів поштою, відстрочка повинна з'явитись в Резерв+. У додатку може бути вже наявний електронний військовий обліковий документ, який прирівнюється до паперового, а може бути повідомлення "інформація потребує уточнення – з'явіться в ТЦК".

До слова, президент Зеленський підписав закон, що дозволяє надати відстрочку від мобілізації цивільним, які пройшли полон.