Мобилизация в Украине: что нужно проверить человеку при получении повестки

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине продолжаются, поэтому ТЦК продолжают выдавать повестки военнообязанным гражданам. Правильно выданное оповещение имеет юридическую силу.

О том, какие данные должна иметь повестка для уточнения военно-учетных данных 24 Канал рассказывает со ссылкой на адвокатское объединение "Бачинский и партнеры".

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На что стоит обратить внимание при получении повестки

Повестку для обновления данных человек может получить в любом месте: на улице, на работе или дома. Ее вручение не означает отправку на фронт, но гражданин, который ее получил должен в указанное время прийти в ТЦК и СП.

Если у человека есть основания для отсрочки, об этом следует сообщить в ТЦК. В противном случае военнообязанного могут отправить на ВВК. Но стоит помнить, что только правильно оформленная повестка считается действующей.

Так, в бланке должно быть указано:

название городского или районного ТЦК и СП, что выдает повестку;

регистрационный номер повестки;

цель вызова в ТЦК;

цель вызова в ТЦК; фамилия, имя и отчество человека, которому она выдается;

его дата рождения;

место, день и время явки по вызову;

Данные должностного лица, выдавшего повестку, и дата ее подписания;

Данные руководителя ТЦК или его отдела.

Если повестка сформирована с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов – на ней должна также быть дата наложения электронной подписи.

Также в документе должна содержаться информация о том, что может грозить человеку за неявку в ТЦК и об обязанности сообщить о причинах неявки.

Адвокаты советуют людям обязательно проверять:

правильность написания всех личных данных;

наличие цели вызова, подписи руководителя ТЦК или печати.

Граждане имеют право проверить, имеет ли право сотрудник ТЦК выдавать повестки. У него должно быть распоряжение (приказ) руководителя ТЦК и СП об оповещении призывников, военнообязанных и резервистов.

Конечно же, гражданин может отказаться от повестки, если какие-то данные внесены неправильно или вообще отсутствуют. Также ее можно не брать, если ее вручила не уполномоченное для этого лицо.

Помните! Если отказ от повестки был без причины, то после рассмотрения акта об отказе руководителем ТЦК и СП с человека могут взыскать штраф за нарушение правил воинского учета. Штраф можно обжаловать в суде.

К слову, если повестка не соответствует требованиям, не содержит регистрационного номера в Едином государственном реестре призывников или не имеет квалифицированной электронной подписи руководителя ТЦК и гербовой печати ТЦК – она считается недействительной.