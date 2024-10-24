Адвокат Роман Симутин указал на два основных момента. Об этом пишет "Протокол".

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Когда повестка недействительна

Адвокат отмечает, что в первую очередь нужно обращать внимание на то, указаны ли на повестке серия и регистрационный номер в Едином государственном реестре призывников.

Если направлена по почте или лично вручена повестка не содержит регистрационного номера в Едином государственном реестре призывников, то такая повестка является недействительной,

– отмечает он.

Симутин говорит, что в таком случае у гражданина есть законные основания не получать этой повестки и не являться за ней в ТЦК. Он добавил, что уже неоднократно сталкивался со случаями, когда выданные повестки были выписаны буквально на коленке и, соответственно, не имели регистрационного номера. А это является прямым нарушением.

Также адвокат отметил, что обычные работники ТЦК подписывать повесток не имеют права. Они должны иметь только квалифицированную электронную подпись руководителя ТЦК и гербовую печать ТЦК – не "Для справок", "Для повесток" или с другими названиями, которые стоят в 90% случаев.

"Если полученная повестка не имеет хотя бы одного из этих реквизитов – она является недействительной, а потому постановление ТЦК о привлечении к административной ответственности за неприбытие в ТЦК по такой повестке может быть удачно обжаловано в судебном порядке", – пояснил адвокат.