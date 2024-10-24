Адвокат Роман Симутін вказав на два основні моменти. Про це пише "Протокол".

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Коли повістка недійсна

Адвокат наголошує, що у першу чергу потрібно звертати увагу на те, чи вказані на повістці серія та реєстраційний номер в Єдиному державному реєстрі призовників.

Якщо надіслана поштою або особисто вручена повістка не містить реєстраційного номера в Єдиному державному реєстрі призовників, то така повістка є недійсною,

– зауважує він.

Симутін каже, що у такому випадку у громадянина є законні підстави не отримувати цієї повістки та не з'являтися за нею у ТЦК. Він додав, що уже неодноразово стикався із випадками, коли видані повістки були виписані буквально на коліні та, відповідно, не мали реєстраційного номера. А це є прямим порушенням.

Також адвокат наголосив, що звичайні працівники ТЦК підписувати повісток не мають права. Вони повинні мати лише кваліфікований електронний підпис керівника ТЦК та гербову печатку ТЦК – не "Для довідок", "Для повісток" або з іншими назвами, які стоять у 90% випадків.

"Якщо отримана повістка не має хоча б одного із цих реквізитів – вона є недійсною, а тому постанова ТЦК про притягнення до адміністративної відповідальності за неприбуття до ТЦК за такою повісткою може бути вдало оскаржена у судовому порядку", – пояснив адвокат.