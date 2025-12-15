Правила призыва регулируются Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", передает 24 Канал.

Смотрите также Бумажных военных билетов не будет: что грозит тем, кто не сможет предоставить Резерв+

При каких условиях мобилизуют после 50 лет?

Подробнее о воинском учете мужчин после 50 лет рассказала заместитель начальника Киевского ТЦК и СП Лариса Козак во время пресс-конференции. По ее словам мужчины в возрасте от 50 до 60 лет подлежат мобилизации на общих основаниях. Для этого на военно-врачебной комиссии их должны признать годными к службе.

В то же время, как и для других военнообязанных, у них может быть бронирование или отсрочка от мобилизации.

Отмечается, что наличие военной специальности у мужчины может стать основанием для призыва даже в возрасте 55 – 59 лет. Обычно их направляют в тыловые подразделения.

Что известно о мобилизации в декабре?