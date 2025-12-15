Правила призыва регулируются Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", передает 24 Канал.
Смотрите также Бумажных военных билетов не будет: что грозит тем, кто не сможет предоставить Резерв+
При каких условиях мобилизуют после 50 лет?
Подробнее о воинском учете мужчин после 50 лет рассказала заместитель начальника Киевского ТЦК и СП Лариса Козак во время пресс-конференции. По ее словам мужчины в возрасте от 50 до 60 лет подлежат мобилизации на общих основаниях. Для этого на военно-врачебной комиссии их должны признать годными к службе.
В то же время, как и для других военнообязанных, у них может быть бронирование или отсрочка от мобилизации.
Отмечается, что наличие военной специальности у мужчины может стать основанием для призыва даже в возрасте 55 – 59 лет. Обычно их направляют в тыловые подразделения.
Что известно о мобилизации в декабре?
Ранее сообщалось, что чаще всего военнообязанных, которым более 50 лет, привлекают к работе водителями или для выполнения других функций в тылу.
В Украине прекратили выдачу бумажных военно-учетных документов документов. Их можно создать только в электронном формате через приложение Резерв+.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об активизации наступлений России. В связи с этим он отметил необходимость необходимости усиления армии путем мобилизации и рекрутинга.