Правила призову регулюються Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", передає 24 Канал.

За яких умов мобілізують після 50 років?

Детальніше про військовий облік чоловіків після 50 років розповіла заступниця начальника Київського ТЦК та СП Лариса Козак під час пресконференції. За її словами чоловіки віком від 50 до 60 років підлягають мобілізації на загальних підставах. Для цього на військово-лікарській комісії їх мають визнати придатними до служби.

Водночас, як і для інших військовозобов'язаних, в них може бути бронювання або відстрочка від мобілізації.

Зазначається, що наявність військової спеціальності у чоловіка може стати підставою для призову навіть у віці 55 – 59 років. Зазвичай їх скеровують до тилових підрозділів.

Що відомо про мобілізацію у грудні?