Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью экс-комбрига 93-й ОМБр и заместителя руководителя Офиса Президента Павла Палисы для ТСН.

Смотрите также Контракт для 18 – 25-летних, выезд за границу и "бусификация": какой будет мобилизация в 2025 году

Сколько молодежи может присоединиться в ряды ВСУ

В Украине для привлечения молодежи в ряды ВСУ им предлагают новый контракт. Однако это не означает, что власть планирует заполнить молодежью все должности в Вооруженных Силах Украины.

Очевидно, что это более чем достаточно, но это не значит, что мы хотим заполнить категорией 18 – 24 все вакантные должности в Вооруженных Силах. Этот контракт дает возможность людям, которые не подлежат мобилизации, по своему собственному желанию стать в ряды Вооруженных Сил,

– пояснил Павел Палиса.

Заместитель руководителя Офиса Президента подчеркнул, что подобный контракт будет разработан и для других категорий граждан.

По его словам, в Украине все еще есть люди, которые не зарегистрировались в приложении Резерв+, "исчезли из поля зрения" или просто скрываются. Как отметил Павел Палиса, для этой категории граждан контракты также станут альтернативой.

Я уверен, что это хорошая вещь. Это дает человеку выбор, как минимум,

– подытожил заместитель руководителя ОП.

К слову, ранее в Минобороны сообщали, что за неделю в мобильном приложении Резерв+ зарегистрировали более 10 тысяч обращений по заключению нового контракта.