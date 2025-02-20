Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю екскомбрига 93-ї ОМБр та заступника керівника Офісу Президента Павла Паліси для ТСН.

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Скільки молоді може приєднатися до лав ЗСУ

В Україні задля залучення молоді до лав ЗСУ їм пропонують новий контракт. Однак це не означає, що влада планує заповнити молоддю всі посади в Збройних Силах України.

Очевидно, що це більш ніж достатньо, але це не значить, що ми хочемо заповнити категорією 18 – 24 всі вакантні посади у Збройних Силах. Цей контракт дає можливість людям, які не підлягають мобілізації, за своїм власним бажанням стати до лав Збройних Сил,

– пояснив Павло Паліса.

Заступник керівника Офісу Президента підкреслив, що подібний контракт буде розроблений і для інших категорій громадян.

За його словами, в Україні все ще є люди, які не зареєструвалися в застосунку Резерв+, "зникли з поля зору" або просто ховаються. Як зазначив Павло Паліса, для цієї категорії громадян контракти також стануть альтернативою.

Я впевнений, що це хороша річ. Це дає людині вибір, як мінімум,

– підсумував заступник керівника ОП.

До слова, раніше в Міноборони повідомляли, що за тиждень у мобільному застосунку Резерв+ зареєстрували понад 10 тисяч звернень щодо укладення нового контракту.