Можно ли оформить отсрочку без военного билета: ответ юристов

Во время всеобщей мобилизации в Украине некоторые мужчины имеют право на отсрочку. Однако они могут оформить ее только при наличии военно-учетного документа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на объяснения специалистов юридической компании INSEININ. Стоит отметить, что военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлили до 9 мая этого года.

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Нужен ли военный билет для отсрочки

Военнообязанные украинцы, которые хотят оформить отсрочку, должны лично обратиться в районный ТЦК и СП с заявлением на отсрочку и документами, которые подтверждают их право.

Важно! Заявление подается только лично военнообязанным и только в ТЦК, по месту пребывания на воинском учете.

Согласно постановлению Кабмина, прием документов на отсрочку может происходить только при наличии письменного или электронного военно-учетного документа. Работники ТЦК имеют право требовать такие документы, а в случае их отсутствия отказывать в регистрации документов на отсрочку.

Стоит отметить, что при оформлении отсрочки онлайн через приложение Резерв+ проверка воинского учета происходит автоматически. В случае наличия записей в реестре приходит уведомление о предоставлении права на отсрочку.

Юристы отметили, что в случае отсутствия данных о пребывании на учете или военно-учетного документа оформить отсрочку не удастся.