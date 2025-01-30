Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пояснення фахівців юридичної компанії INSEININ. Варто зазначити, що воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжили до 9 травня цього року.

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Чи потрібен військовий квиток для відстрочки

Військовозобов'язані українці, які хочуть оформити відстрочку, повинні особисто звернутись до районного ТЦК та СП із заявою на відстрочку та документами, які підтверджують їхнє право.

Важливо! Заява подається тільки особисто військовозобов'язаним та тільки до ТЦК, за місцем перебування на військовому обліку.

Згідно з постановою Кабміну, прийом документів на відстрочку може відбуватися тільки за наявності письмового або електронного військово-облікового документа. Працівники ТЦК мають право вимагати такі документи, а у разі їхньої відсутності відмовляти в реєстрації документів на відстрочку.

Варто зазначити, що під час оформлення відстрочки онлайн через застосунок Резерв+ перевірка військового обліку відбувається автоматично. У разі наявності записів у реєстрі приходить сповіщення про надання права на відстрочку.

Юристи наголосили, що в разі відсутності даних про перебування на обліку або військово-облікового документа оформити відстрочку не вдасться.