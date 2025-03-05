Бронирование работников через Дию: что стоит знать работодателям в 2025 году

В 2025 году процесс бронирования работников предприятий и учреждений от мобилизации стал более структурированным благодаря от новым. Руководители могут легко забронировать своих подчиненных через портал Дия.

О том, как сейчас происходит бронирование, расскажет 24 Канал.

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Кто имеет право на отсрочку

Бронирование работников в Украине теперь происходит только через портал Дия. Оформить его можно быстро, но не стоит забывать о нескольких шагах, в частности об отправке списков людей, которые имеют право на отсрочку, в соответствующие государственные структуры:

руководители государственных органов должны направить такие списки в Министерство обороны;

критически важных предприятий – в Министерство обороны или Министерство стратегии и промышленности;

банков и других важных для экономики учреждений – в центральный орган исполнительной власти, Национальный банк или Государственную военную администрацию.

Законодательством определен перечень категорий людей, кого можно забронировать. Отсрочку также могут получить:

руководители областных, районных администраций, мэры, главы советов;

100% работников критически важных предприятий;

представители учреждений ООН, международных организаций, украинских представительств, которые имеют официальный статус; члены штатных сборных команд по олимпийским и неолимпийским видам спорта;

сотрудники топливно-энергетического комплекса;

работники аварийно-восстановительных бригад операторов мобильной связи и интернета;

специалисты в сфере протезно-ортопедического производства.

Также сейчас действует отсрочка для всех сотрудников государственных и коммунальных медицинских учреждений: больниц, центров крови и специалистов судебно-медицинских и психиатрических экспертиз.

Добавим, что в 2025 году отсрочка от мобилизации предоставляется только тем студентам иностранных и украинских вузов, которые учатся на дневной форме обучения независимо от степени, который они получают (бакалавра, магистра или доктора).

Бронирование работников через действие: что стоит знать

Онлайн-бронирование работников позволяет избежать паузы между завершением предыдущего срока бронирования и оформлением нового.

Забронировать через Дию невозможно работников, которые:

не зарегистрированы в системе учета военнообязанных "Оберіг";

нет сведений об их официальном трудоустройстве в Реестре военнообязанных.

Портал Дия будет получать данные об общем количестве военнообязанных на предприятии или в учреждении, а также о количестве военнообязанных с отсрочкой и взятых на специальный воинский учет. После проверки таких работников переведут на спецучет на время действия отсрочки.