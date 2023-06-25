Адвокат назвал наиболее распространенные нарушения во время мобилизации в Украине

Более 16 месяцев в Украине продолжается военное положение. Юрист рассказал, какие нарушения чаще всего фиксируют во время мобилизации.

Законодательство о мобилизации формально предусматривает такие этапы призыва, как вызов лица в ТЦК, уточнение его данных, прохождение ВЛК, после чего ТЦК принимает решение об отправке в определенную воинскую часть. Об этом рассказал адвокат Юрий Сергиенко.

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Адвокат назвал ТОП нарушений

Задержание лица на улице, принудительное содержание в помещении ТЦК, психологическое и физическое принуждение к прохождению ВЛК является фактически ограничением свободы, такие действия содержат признаки преступления предусмотренного частями 1, 2 статьи 146 Уголовного Кодекса Украины "Незаконное лишение свободы или похищение человека",

– подчеркнул адвокат.

Добавил, что в таком случае лицо должно требовать сначала прекращения нарушения его прав, а уже после этого начать выполнять свои обязанности военнообязанного. Также, по мнению Сергиенко, еще одна проблема – "фиктивность" ВЛК, которую должны пройти призывники перед службой.

"Нередки случаи формального подхода к прохождению лицом военно-врачебной комиссии, когда лицо наспех осматривается медиками и сразу делается вывод о его пригодности к военной службе – без проведения предварительных анализов и исследований, без истребования от медицинских учреждений карт и информации о состоянии здоровья лица, без предоставления ей возможности предоставить самостоятельно информацию и документы относительно имеющихся у лица болезней", — отметил юрист.

Сергиенко добавил, что обжалование действий работников ТЦК, которые принудительно доставляют на ВЛК, в настоящее время достаточно проблематично и неэффективно из-за отсутствия соответствующей правовой базы и судебной практики.

Юрист подчеркнул, что обязательное предоставление лицу, задержанному ТЦК, адвоката пока не предусмотрено законодательством. Однако если лицо или его родственники обратились за помощью к адвокату и заключили соответствующий договор, то ТЦК не имеет права запретить общаться с правозащитником, чтобы получать соответствующие советы и информацию.

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