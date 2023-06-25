Законодавство про мобілізацію формально передбачає такі етапи призову, як виклик особи до ТЦК, уточнення її даних, проходження ВЛК, після чого ТЦК приймає рішення про відправлення до певної військової частини. Про це розповів адвокат Юрій Сергієнко.

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Адвокат назвав ТОП порушень

Затримання особи на вулиці, примусове тримання у приміщенні ТЦК, психологічний та фізичний примус щодо проходження ВЛК є фактично обмеженням волі, такі дії містять ознаки злочину передбаченого частинами 1, 2 статті 146 Кримінального Кодексу України "Незаконне позбавлення волі або викрадення людини",

– підкреслив адвокат.

Додав, що у такому випадку особа повинна вимагати спочатку припинення порушення її прав, а вже після цього почати виконувати свої обов'язки військовозобов'язаного. Також, на думку Сергієнка, ще однією проблемою є "фіктивність" ВЛК, яку мають пройти призовники перед службою.

"Непоодинокі випадки формального підходу до проходження особою військово-лікарської комісії, коли особа наспіх оглядається медиками та одразу робиться висновок про її придатність до військової служби – без проведення попередніх аналізів та досліджень, без витребування від медичних закладів карток та інформації про стан здоров'я особи, без надання їй можливості надати самостійно інформації та документів щодо наявних в особи хвороб", — зазначив юрист.

Сергієнко додав, що оскарження дій працівників ТЦК, які примусово доставляють на ВЛК, на даний час є досить проблематичним та неефективним через відсутність відповідної правової бази та судової практики.

Юрист підкреслив, що обов'язкове надання особі, які затримана ТЦК, адвоката наразі не передбачене законодавством. Однак, якщо особа або її родичі звернулися по допомогу до адвоката та уклали відповідний договір, то ТЦК не має права заборонити спілкуватися з правозахисником, щоб отримувати відповідні поради та інформацію.

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Зверніть увагу! Повістка вважається врученою законно, якщо військовозобов'язаний отримав її особисто. У документі повинні бути вказані прізвище, ім'я та по батькові, рік народження й адреса проживання; вид повістки; дата, час та адреса, куди необхідно з'явитися; уточнення щодо необхідних документів; назва органу, печатка, підпис, прізвище, ім'я та по батькові начальника ТЦК та СП.