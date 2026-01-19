Адвокаты объяснили, как обжаловать решение ВВК

Во время военного положения все военнообязанные должны проходить военно-врачебную комиссию. В то же время решение ВВК можно обжаловать, если человек с ним не согласен.

Как обжаловать решение ВВК?

Украинским законодательством предусмотрена возможность обжалования постановлений ВВК в досудебном порядке. В спорных вопросах, связанных с несогласием военнослужащего/военнообязанного с выводами врачей или вопросах контроля за объективностью выводов, по решению штатной ВВК он может быть направлен на контрольное обследование в военное лечебное учреждение.

Для обжалования решения ВВК в досудебном порядке нужно:

Необходимо получить копии заключения ВВК – именно это заключение будет обжаловаться. Спросите у представителя ВВК или ответственного за ваш случай врача копию заключения, в котором содержатся ваши данные, диагноз, основания на увольнение / быть пригодным к несению службы, а также другая необходимая информация.

Обратитесь к своему врачу или медицинскому эксперту для получения дополнительного экспертного мнения относительно вашего состояния здоровья. Написать рапорт за подписью военного о несогласии с выводами ВВК и просьбой пересмотреть решение высшей ВВК – областной/региональной ВВК и/или Центральной ВВК. Обязательно приобщить к рапорту все соответствующие медицинские документы, копию предыдущего решения ВВК.

Отправить рапорт, медицинские документы и копию постановления ВВК по почте ценным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения в адрес соответствующей ВВК.

По результатам рассмотрения жалобы ВВК пересматривает обжалуемое постановление или может направить на повторный (контрольный) медицинский осмотр, в том числе стационарное обследование. Затем военному предоставляют новое заключение о состоянии здоровья, которое и будет приниматься во внимание.

Срок для обжалования решения ВВК в судебном порядке и порядок досудебного пересмотра могут быть предметом регулирования в соответствии с процедурами, предусмотренных для обжалования действий административных органов. Однако постановление ВВК о степени годности к службе по новым правилам действует в течение 12 месяцев с момента завершения медицинского осмотра,

– подчеркнули юристы.

Кроме досудебного порядка, решения ВВК могут быть обжалованы и в судебном порядке в соответствии с требованиями Кодекса административного судопроизводства Украины (КАСУ), ведь ВВК – органы военного управления, которые выполняют властные административные функции. В судебном порядке военнослужащий/военнообязанный имеет право обжаловать решение ВВК, если решение не удовлетворяет его, и есть соответствующие медицинские заключения с подтвержденным диагнозом.

