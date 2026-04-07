Почти 2 миллиона человек могут снять с розыска ТЦК, – Арахамия о новой реформе мобилизации

В Украине готовят масштабную реформу мобилизации, которая предусматривает как смягчение, так и ужесточение отдельных норм. В частности, с розыска ТЦК могут снять около 2 миллионов человек, однако для них определят новые процедуры.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил председатель фракции "Слуга народа", член комитета по нацбезопасности и обороне Давид Арахамия.

Смотрите также Тысячи нарушений прав человека: омбудсмен рассказал о главных проблемах во время оповещения

Как изменится мобилизация?

В Украине в ближайшее время могут представить комплексную реформу мобилизации, которая изменит подходы к учету военнообязанных и работы территориальных центров комплектования. По словам Давида Арахамии, соответствующие законодательные изменения уже находятся на финальном этапе разработки и вскоре будут вынесены на рассмотрение парламента.

Как сообщил народный депутат, реформу готовит команда Министерства обороны под руководством Михаила Федорова. Сначала ее презентуют профильному комитету, после чего документ представят фракциям и депутатским группам. Ожидается, что уже в течение ближайшего месяца концепцию официально обнародуют.

Одной из самых резонансных инициатив является возможность снятия с розыска около 2 миллионов человек, которые сейчас находятся в базах ТЦК. В то же время, как отметил Арахамия, это не означает полную отмену ответственности – для таких граждан планируют ввести отдельную процедуру дальнейших действий.

Там есть и улучшения, и, наверное, ухудшения. У него [Федорова] определенный новый баланс отстраивается как концепция. Там вопрос, например, два миллиона людей в розыске [ТЦК]. Там у него с розыска они все снимаются, но определенная есть процедура, что делать в дальнейшем. То есть там есть и популистские вещи, а с другой стороны есть какие-то вещи, более жесткие. То есть надо в целом смотреть на всю концепцию комплексно для того, чтобы понимать, как это будет работать,

– объяснил нардеп.

Нардеп подчеркнул, что реформа предусматривает баланс между либерализацией и усилением контроля. С одной стороны, предлагаются определенные упрощения и "популистские" решения, с другой – могут появиться более жесткие механизмы воздействия на тех, кто уклоняется от мобилизации.

Отдельный блок изменений касается трансформации работы ТЦК. Их планируют перевести в более технологичный формат, что должно минимизировать человеческий фактор и снизить коррупционные риски. Также в рамках реформы анализируется количество забронированных граждан и эффективность действующей системы учета.

Кроме того, по словам Арахамии, изменения призваны уменьшить количество конфликтов и случаев насилия, связанных с мобилизационными процессами. Он отметил, что без реформирования ситуация может только ухудшаться как для военных, так и для гражданских.

В парламенте планируют отдельно обсудить эти инициативы во время часа вопросов к правительству. Народные депутаты ожидают, что Министерство обороны ускорит подготовку реформы и перейдет к ее практической реализации.

Что еще известно о реформе мобилизации в Украине?