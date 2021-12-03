Мобилизация в Украине: Арестович объяснил, кого первыми призовут в армию

Украина в кратчайшие сроки готова мобилизовать резервистов первой и второй очереди в случае военного вторжения России. Но преждевременно вызывать украинцев на войну очень опасно.

Об этом сказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович в интервью. Он объяснил, что мобилизационный процесс в стране очень дорогой.

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По его мнению, Россия может специально сделать Украине "подставу".

Если мы сейчас объявим мобилизацию, а инициатива у россиян, они перенесут нападение на месяц. Мы через месяц исчерпаем экономику под эту мобилизацию. А если мы найдем силы продлить мобилизацию – они еще не месяц перенесут (нападение – 24 канал). Кое-что делается, но втайне,

– добавил Арестович.

Когда Украина начнет мобилизацию

Точных дат Арестович, конечно, не назвал. Однако он подчеркнул, что это произойдет, когда власть и военное командование в Украине поймут, что "вот-вот уже все".

Все разведывательные данные покажут, что нужно мобилизоваться. И времени хватит. А сейчас мобилизоваться под карусели на наших границах – это просто убить экономику,

– сказал советник главы Офиса Президента.

На вопрос, как будет проходить мобилизация, если все же угроза российского вторжения станет реальной, он ответил: "Резервисты первой и второй очереди – они пойдут с удовольствием".

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Какие настроения царят среди резервистов в Украине

По словам Арестовича, резервисты уже сейчас проявляют большую активность и готовность воевать. В общей сложности, подготовленный резерв Украины насчитывает 150 – 200 тысяч, еще 500 – 600 тысяч человек прошли зону ООС на Донбассе, то есть знают, что такое война.

"Они сами побегут к бригадам, никого не нужно будет уговаривать. Это не то, когда тебя призывают в непонятный конфликт. За 8 лет все уже определились, и воины прекрасно понимают, что их ждет и что им нужно делать", – подытожил советник головы. ОПУ.

Что такое резерв первой и второй очереди

Резерв первой очереди – самый боеспособный. В него входят люди с опытом участия в боевых действиях, которые подписали контракты и проходят службу в резерве, а в особый период – также все, кто отслужил в зоне боевых действий в возрасте до 40 лет.

– самый боеспособный. В него входят люди с опытом участия в боевых действиях, которые подписали контракты и проходят службу в резерве, а в особый период – также все, кто отслужил в зоне боевых действий в возрасте до 40 лет. Резерв второй очереди – военнослужащие старшего возраста, которые проходили срочную службу до 2014 года или служили по контракту.