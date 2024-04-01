"Лучшие пресс-офицеры – выходцы из медиа": в Раде ответили, будет ли бронь для журналистов

Во время военного положения некоторые категории подпадают под бронирование. Председатель Комитета по свободе слова Верховной Рады Ярослав Юрчишин объяснил, планируют ли распространить это на представителей медиа.

Хотя новый законопроект о мобилизации до сих пор не принят, в Верховной Раде считают, что 2024-й станет годом мобилизации. Впрочем, промедление с принятием документа не означает, что новых людей в армию не набирают.

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Почему брони для журналистов не будет

Бронирование существует в других важных отраслях, то есть до 50% рабочих определенных предприятий или ведомств могут быть забронированы. Но говорить о самом бронировании журналистов не приходится по многим причинам,

– ответил Юрчишин.

Одна из таких причин – количество людей. Наше государство имеет значительно меньше мобилизационного ресурса, чем Россия. Агрессор забронировал работников всех федеральных каналов, у нас же "нет такой роскоши".

Ярослав Юрчишин четко высказался об "информационном фронте"

"У нас не рассматривается информационное направление как отдельное направление борьбы. Информационный фронт как таковой существует, но мы его игнорируем. Мы надеемся на сознательность наших медиа", – сказал он.

Журналистов не стоит бронировать: какие причины

Мобилизация работников средств массовой информации на самом деле может стать значительным преимуществом Украины и "огромным козырем". По словам председателя комитета Верховной Рады, уже есть положительные примеры.

Лучшие пресс-офицеры – это выходцы из медиа,

– убежден Юрчишин.

Такие пресс-офицеры объясняют военным, зачем работать с журналистами. Они понимают, что именно из работы Сил обороны можно показывать и как лучше это делать.

"Они гораздо лучше работают с журналистами, и понимают, что показывать, как показывать, что журналист нам не враг, а человек, который придет, покажет ваше направление, а потом на это направление приедут дополнительная амуниция, оружие и волонтерская помощь", – объяснил свое мнение депутат.

Что означает "информационный фронт"

Это выражение очень часто можно было услышать в начале войны. Но впоследствии к большей части медиа пришло понимание, что фронт может быть только один, а все остальное – тыл.



Отказ от этой метафоры совсем не обесценивает труд СМИ, наоборот – она объединяет общество вокруг Сил обороны. К тому же не называть свой участок работы в тылу фронтом не раз просили и сами военные. Однако изредка это выражение все же всплывает в речи журналистов.

Сколько солдат могут мобилизовать оккупанты

В ГУР считают, что в России не возникнет проблем с призывом в армию. Там давно урегулировали все процедурные моменты, поэтому решение только за Путиным.