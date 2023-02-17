Мобилизация в Украине: планируют ли в Дие сервисы, чтобы отправлять повестки

В конце декабря правительство утвердило новый порядок военного учета. Согласно постановлению Кабмина, в Дие должен появиться новый сервис – электронный военный билет.

Планируют ли в приложении сервисы, чтобы посылать повестки, рассказал глава Минцифры Михаил Федоров.

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Будут ли повестки в Дие

Федоров рассказал, что Минцифры и Минобороны прорабатывают цифровое удостоверение и возможность получать сервисы онлайн для ветеранов. Еще один проект, касающийся военной сферы, – трансформация военно-врачебных комиссий (ВЛК).

"Это комиссии, через которые проходят ветераны, получившие ранения на поле боя. И сейчас там есть бесчеловечная бюрократия, так нельзя относиться к ветеранам. Поэтому мы помогаем цифровизировать это направление, внедрить медицинские электронные системы в госпиталях", – пояснил министр.

Однако вводить новые сервисы в Дие, чтобы отправлять повестки, пока не планируют. Более того, по словам Федорова, также пока не работают над цифровым военным билетом для украинцев призывного возраста.

Есть еще много проблем, которые необходимо решить, и я считаю, что этими проблемами нужно заниматься. Поэтому повесток в Дие не будет, а над другими сервисами (для военных – 24 Канал) бывают разные обсуждения, но ничего нет в работе,

– подытожил министр.

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Почему в Украине выросли темпы мобилизации

Военные отмечают, что темпы мобилизации в Украине выросли по сравнению с происходящим полгода назад. Об этом рассказал капитан 103-й бригады территориальной обороны Александр Ганущин. Также он подчеркнул, что Украине нужны военные для службы как в тылу, так и на нуле.

"Нам очень нужны люди, поскольку к приходящей технике нам нужны высокообученные, мотивированные бойцы, которые умеют с ней работать. Нам также нужны люди, чтобы заменить потери, нам нужны люди для тыловой службы и для службы на нуле. Поэтому мобилизация однозначно будет продолжена", – сказал Ганущин.