Офицер ВСУ ответил, стоит ли снижать мобилизационный возраст в Украине

Западные партнеры призывают Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Однако в украинском правительстве заверили, что намерений делать это нет.

Старший лейтенант, бывший командир 4 роты 47 механизированной бригады Николай Мельник в эфире 24 Канала отметил, что Украина должна сделать простой выбор: или побороть коррупцию, или снизить мобилизационный возраст.

Смотрите также США призывают Украину немедленно снизить мобилизационный возраст до 18 лет: Reuters раскрыло причины

Защищать Украину – дело общее

По мнению Мельника, мобилизация в Украине должна стать всеобщей, а защита страны – делом для всех и служить должны все, независимо от своего социального статуса или статуса своих родителей. Он также отметил, что сейчас украинская армия приближается к стандартам рабоче-крестьянской.

"Что-то я не увидел там ни одного ребенка чиновника. 2 миллиона уклонистов сейчас находятся за пределами Украины. Они выехали не просто так, им же кто-то помог, известны даже фамилии, есть приговоры этим людям, но почему-то они не сидят. Я знаю конкретный случай, когда в Одессе человек этим занимался, получил приговор суда, 2 года условно, спокойно дальше этим занимается", – озвучил Мельник.

Напомним, советник президента Дмитрий Литвин сообщил, что в Украине снижение мобилизационного возраста до 18 лет не предвидится. Однако США призвали Украину сделать это, ведь считают, что украинское войско требует больше человеческого ресурса, чтобы иметь возможность давать отпор российским оккупантам.