В соответствии с законодательством, 16-летним необходимо регистрироваться в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. В случае игнорирования этой обязанности родители или опекуны несовершеннолетних могут быть оштрафованы, – информирует 24 Канал.

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Нюансы воинского учета для 16-летних

Отсутствие несовершеннолетнего на учете не препятствует его выезду за границу до достижения 18 лет. После совершеннолетия ситуация меняется, воинский учет становится обязательным для дальнейшего пересечения границы.

Для регистрации на учет необходимо обратиться в местный ТЦК и СП и пройти медицинский осмотр. Однако, согласно новому постановлению Кабмина от 16 августа, процесс постановки на учет упрощается для тех, кто оформляет паспорт.

Обратите внимание! Мужчин в возрасте от 16 до 25 лет теперь будут автоматически вносить в реестр "Оберіг" без необходимости прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Упомянутая норма также касается граждан Украины, которые проживают за рубежом и оформляют паспорт через украинские дипломатические представительства. В целом таким образом была упрощена процедура постановки на воинский учет.

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Ранее 24 Канал писал, что процесс вручения повесток украинским военнообязанным претерпел изменения. Теперь документы могут вручать не только лично, но и с помощью заказных писем с описанием содержимого.