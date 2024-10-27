Мобилизация в Украине: можно ли не показывать документы представителям ТЦК

На время действия мобилизации у мужчин от 18 до 60 лет представители ТЦК могут потребовать военно-учетные документы для проверки наличия данных. Военнообязанный может показать как бумажную, так и электронную версию документа.

Об этом в эфире "7 Канала" рассказал начальник мобилизационного отделения ТЦК и СП Владимир Богданович, передает 24 Канал.

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Что будет, если не показать документы представителям ТЦК

Богданович отметил, что работники ТЦК проверяют данные военнообязанного лица через электронные реестры и таким образом сразу устанавливают всю необходимую информацию.

Представителем уполномоченным проверяется лицо или представителем ТЦК через регистраторов, которые имеют право доступа к реестру и такого человека можно быстро установить. Подлежит ли он призыву по мобилизации, или у него уточнены военно-учетные данные, или не уточнены, или он находится на учете и так далее,

– отметил он.

По словам чиновника, эту проверку сотрудники ТЦК могут провести и на улице. Кроме того, работники Нацполиции также могут непосредственно установить личность и на улицах города, ведь для этого есть все средства технические и возможности.

Богданович также отметил, что в случае, если человек отказывается назвать свое имя, фамилию и отчество и не хочет предоставлять какие-либо документы, то представители ТЦК действуют согласно постановлением Кабмина №560.

"Уполномоченное лицо представляется, объясняет, что сейчас будет устанавливать личность. Лицо может отказаться или не отказаться. Если лицо не отказывается, его проверяют через ТЦК и СП и если лицо подтверждается, у него документы в наличии, то к нему претензий нет. Такое лицо отпускается", – сказал начальник мобилизационного отделения.

В то же время если лицо отказалось показать документы, то дальше уже с ним работает представитель полиции. Однако уполномоченный от ТЦК должен представляться и выписать повестку.