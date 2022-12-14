Есть потребность в восстановлении, – Маляр рассказала, какой будет мобилизация в Украине после Нового года

В Украине продолжается проведение общей мобилизации. В Минобороны рассказали, что будет с ней после Нового года.

Мобилизация в Украине зависит от нужд войны. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

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Какой будет мобилизация после Нового года

Маляр отметила, что в Украине есть потребность в восстановлении тех военных, которые на войне получили ранения.

Эти вещи сложно прогнозировать, потому что мобилизация зависит от нужд войны. И, кроме того, есть потери и потребность в восстановлении, даже те люди, которые сейчас воюют, нуждаются в замене,

– рассказала Маляр.

По ее словам, это обычный процесс. И поэтому об изменениях в мобилизации после Нового года будут говорить публично.

Какие есть волны мобилизации

В Украине предусмотрено четыре волны мобилизации. В частности:

Первая – призывают оперативный резерв. То есть мужчин с боевым опытом в возрасте до 40 лет. В основном – ветеранов АТО или бойцов ООС;

вторая – срочников, которые служили до 2014 года или были контрактниками;

третья – офицеров запаса и имеющих военное образование;

четвертая – других мужчин, пригодных к военной службе.

Отметим, что в Украине 15 марта началась вторая волна мобилизации.