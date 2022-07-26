Мобилизация в Украине: могут ли направить на передовую без боевого опыта

В Украине из-за войны войны с россией продолжается военное положение и мобилизация. Лица, подлежащие мобилизации, обязательно проходят военные учения.

Из-за войны продолжительность обучения составляет от 7 до 20 дней

Заместитель главы Минобороны Анна Маляр сообщала, что чаще всего в ведомство обращаются с жалобами, что людей после нескольких дней учений или без них отправляют на фронт.

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Однако, согласно статье 29 закона "О воинской обязанности и военной службе", военнообязанные и резервисты должны пройти учебное, проверочное и специальное собрания.

Более того, приказ Минобороны обязывает командиров воинских частей обеспечить "качественную подготовку резервистов и военнообязанных и полноту выполнения ими программы подготовки".

Однако из-за войны продолжительность обучения составляет от 7 до 20 дней.

Анна Маляр заявляла, что в случае, если мобилизованный не прошел и недели обучения, то следует звонить по телефону на горячую линию Минобороны:

0-800-500-410;

0-800-500-442;

044-454-44-99.

В случае нарушений военнообязанным советуют писать рапорты

Правозащитник и адвокат Дмитрий Швец советует мобилизованным писать рапорты, если их пытаются бросить на фронт без должной подготовки, сообщает "Громадське". По словам адвоката, такие жалобы чаще всего удовлетворяют.

"Думаю, военнообязанные лучше знают свои права, а воинские части, когда понимают, какие ошибки допустили и чего эти ошибки стоили, делают выводы", – рассказал правозащитник.

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Могут ли мобилизованного отправить воевать без снаряжения

Согласно приказу Минобороны, командиры воинских частей отвечают за организацию вещевого, финансового, продовольственного и медицинского обеспечения резервистов и военнообязанных.

Правозащитник Швец подчеркнул, что государство обязано обеспечить военнослужащего средствами. Если этого не происходит, то военнообязанным советуют подавать рапорты и не соглашаться отправляться на войну, пока не выдадут снаряжение.

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