В ТЦК объяснили, что грозит за отказ предоставить документы для проверки

Представители ТЦК имеют право проверять документы граждан. За отказ их предоставить лицо могут задержать и привлечь к ответственности.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника мобилизационного отделения Одесского ТЦК и СП Владимира Богдановича в интервью 7 каналу.

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Что грозит за отказ предоставить документы представителям ТЦК

Богданович отметил, не обязательно иметь при себе бумажные документы. Их можно предоставить в электронном виде. Если же гражданин отказывается назвать свои данные и предоставить документы, – для этого есть представитель полиции.

Когда представитель уполномоченный представляется, он должен выписать повестку. Гражданин может получить ее и добровольно прийти в ТЦК в определенный срок. Если отказывается, – составляется соответствующий.

После этого в соответствии с постановлением Кабмина №560 и на основании Кодекса Украины об административных правонарушениях полицейский имеет полное право задержать лицо для идентификации и привлечения к административной ответственности.