Общая мобилизация в Украине: изменится ли что-то для мужчин и женщин с 1 октября

В Украине продлили мобилизацию до 15 ноября. С 1 октября женщины медицинских специальностей должны встать на воинский учет.

Особых изменений на законодательном уровне в мобилизации мужчин пока не планируется. А вот в отношении женщин – то с сегодняшнего дня некоторым из них нужно будет стать на воинский учет.

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Будут ли наказывать женщин, которые не станут на воинский учет

Юрист Ростислав Кравец считает, что теоретически женщинам фармацевтических или медицинских специальностей, которые не станут на воинский учет, могут выписать штраф.

: По закону, если женщины не обратятся в ТЦК в течение месяца со дня завершения медицинского вуза, их ожидает штраф в размере от 850 до 1700 гривен. Должны штрафовать также и руководителей предприятий, где не учтены военнообязанные женщины.

Однако практически – это бессмысленно. Ведь в Украине давно существует закон, обязывающий всех женщин после окончания медицинских училищ или институтов становиться на учет. Впрочем, до сегодняшнего дня ни работодатели, ни представители ТЦК не следили за этим процессом.

Поэтому срок привлечения к административной ответственности женщин-медиков уже истек.

Какие документы нужны, чтобы женщинам стать на воинский учет

Чтобы стать на воинский учет, женщины-медики должны прибыть в ТЦК и представить следующий пакет документов:

заявление о взятии на учет;

паспорт или ID-карта;

идентификационный номер;

документ о получении специальности/профессии;

справка по работе с указанием специальности, по которой женщина работает;

свидетельство о рождении детей/документе об опеке;

свидетельство о браке;

фотографии 3×4.

После подачи необходимых документов на женщину заведут личное дело. Затем она должна пройти ВЛК, где ее признают годной/непригодной к военной службе.

Мобилизация женщин: что известно