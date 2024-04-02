Новые законы по мобилизации: в Минобороны объяснили, что они изменят

Днем 2 апреля Владимир Зеленский подписал ряд важных законопроектов, которые непосредственно касаются мобилизации в Украине. В Минобороны объяснили детали относительно проектов закона и обозначили главные тезисы.

Например, закон о е-кабинете военнообязанного, который подписал президент Украины Владимир Зеленский, позволит упростить бюрократические вопросы. Об этом в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

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Больше информации для военных систем

Екатерина Черногоренко рассказала, что вышеупомянутый закон позволит внедрить три основные изменения, которые поспособствуют упрощению и совершенствованию взаимодействия между государством и военнообязанными.

Благодаря созданию электронного кабинета военнообязанного граждане больше могут физически не посещать ТЦК, а имеют возможность обновить свои данные с любой локации.

По ее словам, для этого необходимо зайти в электронный кабинет электронные сервисы или сайт Министерства обороны Украины и обновить свои данные.

Кроме того, введение электронного кабинета позволит Украине размещать свои системы в облаках НАТО. Это в свою очередь усилит киберзащиту и улучшит обмен данными с партнерами.

Мы сможем получать больше разведывательных данных и Минобороны сможет определять какие международные стандарты в сфере безопасности информации применять для военных систем,

– рассказала чиновница.

Е-кабинет военнообязанного позволит автоматизировать услугу получения статуса УБД. Более того, военные смогут подавать электронную заявку о получении такого статуса и это будет абсолютно оперативно и быстро для всех граждан.

Стоит также выделить то, что закон дает возможность усовершенствовать взаимодействие реестра "Оберег".

"Мы предоставляем ему возможность осуществлять обмен с другими реестрами и возможность ТЦК получить больше сведений о военнообязанных. Это в свою очередь исключит ложные или дублированные повестки и необходимость дополнительный раз ходить в ТЦК, когда это не нужно", – сказала она.

А как насчет мобилизации с 25 лет

Заместитель министра обороны Украины заверила, что е-кабинет военнообязанного поможет с мобилизацией мужчин, которым исполнилось 25 лет.

Она объяснила, что они также могут обновить свои данные в электронном формате и предоставить всю необходимо ТЦК информацию. А уже потом ожидать или вызова в ТЦК других действий.