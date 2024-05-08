Рада рассматривает две модели экономического бронирования: Арахамия рассказал детали

По состоянию на сейчас украинский парламент рассматривает две модели экономического бронирования. Сейчас в Раде продолжаются дискуссии по этому поводу.

Об этом рассказал глава парламентской фракции "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия во время брифинга в парламенте.

Смотрите также Тысячи бойцов не воевали на фронте, – Арахамия рассказал о шокирующей находке Сырского в армии

"Бедные идут в армию"

Чиновник рассказал, что сейчас рассматриваются две модели экономического бронирования, относительно которых ведутся дискуссии. По его словам, нардепы понимают, что не могут ни одного доллара из международной помощи потратить на зарплаты военным.

Любые зарплаты военным, а мы хотим их поднимать, хотим больше военных – это наши деньги в виде пошлин и налогов. С другой стороны, чтобы эти деньги появлялись, экономика должна работать. Но здесь вопрос справедливости. Многие оппоненты говорят, что богатые не служат, а бедные идут в армию,

– сказал он.

Арахамия также отметил, что первая модель предусматривает, что размер налогов с зарплаты военнообязанного должен быть 35 тысяч гривен, которых будет хватать для содержания одного бойца. А вот вторая модель предусматривает квоту на предприятие для военнообязанных.

"Например, медиа. Условно говоря, у вас есть 10% людей, которых можете забронировать. Кто это будет – руководитель решит самостоятельно. За этих людей платится минимальная зарплата бойца ежемесячно. Сейчас минимальная – 20 тысяч гривен, то есть 20 тысяч гривен за каждого забронированного человека уплачивается ежемесячно. Это отдельно от налогов", – уточнил глава фракции "Слуга народа".

Однако чиновник убежден, что все же одна из моделей экономического бронирования будет введена.

Что известно об экономическом бронировании