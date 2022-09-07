В какой из областей больше всего уклонистов: данные ГБР

В Украине введено военное положение, а значит, продолжается и общая мобилизация. Многие военнообязанные пытаются уклониться от призыва.

На Буковине больше уклонистов

Впрочем, есть области, где таких случаев больше всего. В частности, Буковина стала одним из лидеров по количеству заблокированных на границе каналов для "уклонистов". Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины продолжает системные мероприятия по выявлению и перекрытию каналов незаконной переправки граждан в соседние страны вне официальных пунктов пропуска.

Так, с 24 февраля 2022 года по материалам Департамента 58 фигурантов уголовных производств получили подозрения, в суд направлены 9 обвинительных актов.

Как происходили "переправы"

Организаторы незаконных "схем" находили "клиентов" в социальных сетях и закрытых группах мессенджеров, где предлагали свои услуги. Они обеспечивали уклоняемых поддельными документами для беспрепятственного выезда, осуществляли их сопровождение в места пересечения и встречали по ту сторону границы.

По информации ГБР, стоимость таких услуг колебалась от 1000 до 20000 долларов.

Чаще фигуранты дела выбирали для "трансферов" Черновицкую, Львовскую и Закарпатскую области, где сотрудниками Департамента заблокировано 11, 10 и 9 каналов соответственно,

– сообщили в ГБР.

Отмечается, что за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины действующим законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком от 7 до 9 лет.

В ГБР рассказали детали об уклоняющихся: видео