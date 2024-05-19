В ГПСУ ответили, проверяют ли военно-учетные документы у дальнобойщиков

После вступления в силу нового закона о мобилизации пограничники начали проверять документы у определенных категорий мужчин. Однако этот процесс не касается дальнобойщиков.

Поэтому сейчас пограничники при пересечении границы не проверяют военно-учетные документы у водителей, которые осуществляют международные перевозки. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает 24 Канал.

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Какова ситуация с проверкой документов у дальнобойщиков

Демченко отметил, что прежде всего пограничники проверяют военно-учетные документы у мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, забронированные на время мобилизации, или которые не пригодны в соответствии с заключением ВВК и исключены с воинского учета по состоянию здоровья.

Также это касается лиц, имеющие на иждивении есть трое и более детей до 18 лет, кто самостоятельно воспитывает ребенка до 18 лет или у кого есть ребенок до 18 лет и жена, которая проходит военную службу, а также других лиц, подпадающие под пункт 26 правил пересечения границы.

Мы не проверяем на данный момент военно-учетный документ у других категорий лиц – в первую очередь, лиц с инвалидностью, лиц, которые сопровождают людей с инвалидностью, мы не проверяем военно-учетный документ у лиц, перевозящие гуманитарные грузы, а также у водителей, которые осуществляют международные перевозки товаров и пассажиров,

– пояснил Демченко.

Отвечая на вопрос о субботнем протесте дальнобойщиков, Демченко заявил, что никаких изменений в правилах пересечения границы для водителей не произошло. Он подчеркнул, что те, кто работает в рамках системы "Шлях" и имеет соответствующие разрешения, могут продолжать пересекать границу в соответствии с имеющимися правилами.

Демченко также отметил, что правительство имеет полномочия изменять правила пересечения границы, изложенные в постановлении №57, в любое время. Он заверил, что если в будущем будут внесены какие-то изменения или особые условия для определенных групп, пограничники будут придерживаться их соответственно.

Спикер ГПСУ также подчеркнул, что военный билет не проверяется у железнодорожников, лиц, занятых в авиационной и морской отраслях, а также у тех, кто занимает определенные должности.

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