Новый закон о мобилизации не вносит изменений в правила пересечения границы для женщин. Это означает, что подобные ограничения, по-прежнему, касаются только мужчин призывного возраста. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

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Ограничения по пересечению границы не будет касаться женщин

Андрей Демченко отметил, что согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу в субботу, 18 мая, изменений относительно пересечения границы женщинами введено не было. Речь идет только о мужчинах призывного возраста.

Как и раньше, ограничения на выезд касаются исключительно мужчин-граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет,

– заявил он.

По его словам, в случае введения новых изменений в правила, которые будут касаться выезда женщин за границу, должны быть приняты четкие условия для проверки. Пока же соответственно это не утверждено.

"Если будут приняты другие изменения, конечно, пограничники их будут применять. Но надо понимать, что если добавлять категорию женщин, то это должны быть четкие условия, как осуществлять проверку этой категории граждан", – сказал спикер.

Заметим, что закон предусматривает воинский учет для женщин с медицинским и фармацевтическим образованием, которые пригодны к службе по возрасту и состоянию здоровья. Они могут быть призваны в произвольном порядке.

Какие изменения предусматривает новый закон о мобилизации: коротко