Новий закон про мобілізацію не вносить змін до правил перетину кордону для жінок. Це означає що подібні обмеження, як і раніше, стосуються лише чоловіків призовного віку. Про це в етері телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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Обмеження щодо перетину кордону не стосуватиметься жінок

Андрій Демченко наголосив, що згідно з новим законом про мобілізацію, який набув чинності у суботу, 18 травня, змін стосовно перетину кордону жінками запроваджено не було. Йдеться лише про чоловіків призовного віку.

Як і раніше, обмеження на виїзд стосуються виключно чоловіків-громадян України у віці від 18 до 60 років,

– заявив він.

За його словами, у разі запровадження нових змін до правил, які стосуватимуться виїзду жінок за кордон, повинні бути ухвалені чіткі умови для перевірки. Наразі ж відповідно це не затверджено.

"Якщо будуть прийняті інші зміни, звісно, прикордонники їх застосовуватимуть. Але треба розуміти, що якщо додавати категорію жінок, то це мають бути чіткі умови, як здійснювати перевірку цієї категорії громадян", – сказав речник.

Зауважимо, що закон передбачає військовий облік для жінок з медичною та фармацевтичною освітою, які придатні до служби за віком та станом здоров'я. Вони можуть бути призвані у довільному порядку.

Які зміни передбачає новий закон про мобілізацію: коротко