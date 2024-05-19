Тому наразі прикордонники під час перетину кордону не перевіряють військово-облікові документи у водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення. Про це в етері телемарафону заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає 24 Канал.

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Яка ситуація з перевіркою документів у далекобійників

Демченко зазначив, що насамперед прикордонники перевіряють військово-облікові документи у чоловіків у віці від 18 до 60 років, які заброньовані на час мобілізації, або що не придатні відповідно до висновку ВЛК і виключені з військового обліку за станом здоров'я.

Також це стосується осіб, у яких на утриманні є троє і більше дітей до 18 років, хто самостійно виховує дитину до 18 років або в кого є дитина до 18 років і дружина, яка проходить військову службу, а також інших осіб, які підпадають під пункт 26 правил перетину кордону.

Ми не перевіряємо на цю мить військово-обліковий документ в інших категорій осіб – в першу чергу, осіб з інвалідністю, осіб, які супроводжують людей з інвалідністю, ми не перевіряємо військово-обліковий документ в осіб, які перевозять гуманітарні вантажі, а також у водіїв, які здійснюють міжнародні перевезення товарів та пасажирів,

– пояснив Демченко.

Відповідаючи на запитання про суботній протест далекобійників, Демченко заявив, що жодних змін у правилах перетину кордону для водіїв не відбулося. Він підкреслив, що ті, хто працює в межах системи "Шлях" і має відповідні дозволи, можуть продовжувати перетинати кордон відповідно до наявних правил.

Демченко також зазначив, що уряд має повноваження змінювати правила перетину кордону, викладені у постанові №57, у будь-який час. Він запевнив, що якщо в майбутньому будуть внесені якісь зміни або особливі умови для певних груп, прикордонники будуть дотримуватися їх відповідно.

Речник ДПСУ також підкреслив, що військовий квиток не перевіряється у залізничників, осіб, зайнятих в авіаційній та морській галузях, а також у тих, хто обіймає певні посади.

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