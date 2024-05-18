Речниця Національної поліції Олена Бережна розповіла, що далекобійники перекривали дороги у Кіровоградській та Одеській областях. Адже їм, як і всім військовозобов'язаним, треба оновити військово-облікові дані, пише 24 Канал.

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Що відомо про страйк далекобійників

Олена Бережна розповіла Суспільному, що частина далекобійників зібралася в Кіровоградській області, а частина – на Одещині. Вони частково перекрили трасу, залишивши вільною одну смугу руху.

У телеграм-каналі "Одеські новини Інтент" розповіли, що 18 травня сотні фур перекрили трасу Київ – Одеса через новий закон про мобілізацію. Учасник акції розповів виданню, що вони проти нового закону про мобілізацію. За словами протестувальників, мобілізація далекобійників призведе до "паралічу транспортної сфери".

Далекобійники протестували через новий закон про мобілізацію: дивіться відео

Фури частково перекривали дороги: дивіться відео

У коментарі "РБК-Україна" речниця Нацполіції Олена Бережна розповіла, що справді протестували водії вантажівок міжнародних перевезень. За її словами, причиною стало те, що за новим законом про мобілізацію, далекобійники нібито не зможуть виїжджати за кордон.

Тож водії вантажівок провели мирну акцію протесту, встали обабіч дороги Київ – Одеса на території Кіровоградської області, рух транспорту не перекривали, шляхи були проїзні. Було до 100 авто, зараз вже близько 15 лишилось,

– заявила речниця Нацполіції.

За її словами, порушень публічного порядку під час акції протесту не було. Біля далекобійників були поліцейські наряди.

"На ніч теж лишаться два наряди", – запевнила Олена Бережна.

Проте вже станом на 16:55 18 травня посадовиця повідомила, що рух на трасі Киї – Одеса відновили.

Коротко про новий закон про мобілізацію