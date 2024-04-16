Їх можуть перевірити разом із документом, що посвідчує особу. Згідно із законопроєктом 10449, під час воєнного стану це стосується громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, пише 24 Канал.

Дивіться також Мобілізація по-новому: як працюватиме ухвалений законопроєкт

Хто перевіряє військово-облікові документи

У період дії воєнного стану громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов'язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу,

– мовиться в документі.

Там також зазначено, що пред'являти документи треба на вимогу:

уповноваженого представника районного (міського) Територіального центру комплектування та соціальної підтримки;

поліцейського;

представника Державної прикордонної служби України у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі та на пунктах пропуску через державний кордон України.

Що нового буде у врученнях повісток

Згідно з новим законопроєктом, правила вручення повісток залишились таким же, як були.

Щоправда, якщо громадянин призовного віку не прийшов у ТЦК та СП у терміни, які вказані на повістці, то військкомат має право звернутися в поліцію з вимогою про адміністративне затримання та доставляння його в ТЦК.

У такому випадку поліція має право затримати та доправити громадянина до ТЦК та СП. Якщо ж правоохоронці не знайшли та не доставили громадянина у військкомат, то вони відправляють у ТЦК та СП письму відповідь про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення громадянина до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Після цього керівник військкомату протягом 5 днів з дня отримання такої відповіді надсилає такому громадянину в паперовій формі поштою рекомендований лист з повідомленням про вручення на адресу його місцеперебування, місця проживання чи перебування вимогу про виконання обов'язку військовозобов'язаним чи резервістом.

Днем вручення вимоги вважають:

день вручення вимоги під розписку засобами поштового зв'язку;

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин за адресою місцеперебування, місця проживання чи перебування особи (згідно з даними, які надала особа в ТЦК та СП);

день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про відмову отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин за адресою місцеперебування, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК та СП іншої адреси.

У разі якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги не виконав зазначеного у ній обов'язку, ТЦК та СП звертається до суду в порядку, встановленому законом, з приводу тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації – на строк до виконання або відкликання такої вимоги,

– мовиться в документів.

Вважається, що вимога:

виконана – у разі виконання громадянином обов'язку, зазначеного у вимозі;

відкликана – у разі припинення або завершення строку мобілізації.

Однак, суд не може позбавити особу правом керувати авто, якщо:

водій – це професія й основний вид заробітку людини;

цей автомобіль необхідний іншому члену родини, який має інвалідність.

Зверніть увагу! Законопроєкт про мобілізацію ще не вступив у дію. Його ще має підписати Володимир Зеленський. Після цього документ мають опублікувати в газеті "Голос України" та "Відомостях Верховної Ради України". Він набирає чинності через місяць з дня, наступного за днем його опублікування.