Верховна Рада проголосувала за проєкт закону про мобілізацію в другому читанні та в цілому 11 квітня 2024 року. Документ передбачає електронний кабінет, оновлення даних у ТЦК протягом 60 днів з дати набрання чинності законом про мобілізацію та інші зміни.

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Зеленському скерували на підпис проєкт закону про мобілізацію

Закон направлено на підпис президенту України,

– повідомили на сайті Верховної Ради.

Спікер парламенту підписав законопроєкт 15 квітня 2024 року.

Президент України має 15 днів для того, щоб вивчити текст закону. Після цього Володимир Зеленський повинен або підписати закон, або повернути його назад на доопрацювання парламенту зі своїми зауваженнями.

Якщо президент підпише законопроєкт, то його опублікують в газеті "Голос України" та у "Відомостях Верховної Ради України". Тільки через місяць з дня, наступного за днем його опублікування, законопроєкт набуває чинності. Це прописано у прикінцевих положеннях проєкту закону про мобілізацію.

Однак є винятки. Зокрема, абзаци дванадцятого і тринадцятого підпункту 2 пункту 8 розділу І цього закону (щодо внесення змін до частин четвертої та п'ятої статті 6 закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію") набирають чинності через 8 місяців з дня, наступного за днем опублікування цього закону.

Що передбачає новий законопроєкт про мобілізацію