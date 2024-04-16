Верховная Рада проголосовала за проект закона о мобилизации во втором чтении и в целом 11 апреля 2024 года. Документ предусматривает электронный кабинет, обновление данных в ТЦК в течение 60 дней с даты вступления в силу закона о мобилизации и другие изменения.

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Зеленскому направили на подпись проект закона о мобилизации

Закон направлен на подпись президенту Украины,

– сообщили на сайте Верховной Рады.

Спикер парламента подписал законопроект 15 апреля 2024 года.

Президент Украины имеет 15 дней для того, чтобы изучить текст закона. После этого Владимир Зеленский должен или подписать закон, или вернуть его обратно на доработку парламенту со своими замечаниями.

Если президент подпишет законопроект, то его опубликуют в газете "Голос Украины" и в "Ведомостях Верховной Рады Украины". Только через месяц со дня, следующего за днем его опубликования, законопроект вступает в силу. Это прописано в заключительных положениях проекта закона о мобилизации.

Однако есть исключения. В частности, абзацы двенадцатого и тринадцатого подпункта 2 пункта 8 раздела I этого закона (о внесении изменений в части четвертой и пятой статьи 6 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации") вступают в силу через 8 месяцев со дня, следующего за днем опубликования этого закона.

Что предусматривает новый законопроект о мобилизации