Их могут проверить вместе с документом, удостоверяющим личность. Согласно законопроекту 10449, во время военного положения это касается граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, пишет 24 Канал.

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Кто проверяет военно-учетные документы

В период действия военного положения граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность,

– говорится в документе.

Там также указано, что предъявлять документы надо по требованию:

уполномоченного представителя районного (городского) Территориального центра комплектования и социальной поддержки;

полицейского;

представителя Государственной пограничной службы Украины в пограничной полосе, контролируемом пограничном районе и на пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Что нового будет во вручении повесток

Согласно новому законопроекту, правила вручения повесток остались таким же, как были.

Правда, если гражданин призывного возраста не пришел в ТЦК и СП в сроки, которые указаны на повестке, то военкомат имеет право обратиться в полицию с требованием об административном задержании и доставке его в ТЦК.

В таком случае полиция имеет право задержать и доставить гражданина в ТЦК и СП. Если же правоохранители не нашли и не доставили гражданина в военкомат, то они отправляют в ТЦК и СП письменный ответ о невозможности осуществить административное задержание и доставку гражданина в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

После этого руководитель военкомата в течение 5 дней со дня получения такого ответа направляет такому гражданину в бумажной форме по почте заказное письмо с уведомлением о вручении по адресу его местонахождения, места жительства или пребывания требование о выполнении обязанности военнообязанным или резервистом.

Днем вручения требования считают:

день вручения требования под расписку средствами почтовой связи;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить требование или отметки о невозможности вручения требования лицу по другим причинам по адресу местонахождения, места жительства или пребывания лица (согласно данным, которые предоставило лицо в ТЦК и СП);

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить требование или отметки о невозможности вручения требования лицу по другим причинам по адресу местонахождения, места жительства или пребывания лица, зарегистрированных в установленном законом порядке, если это лицо не сообщило ТЦК и СП другого адреса.

В случае если гражданин добровольно в течение 10 календарных дней со дня вручения требования не выполнил указанного в нем обязанности, ТЦК и СП обращается в суд в порядке, установленном законом, по поводу временного ограничения такого гражданина в праве управления транспортным средством во время мобилизации – на срок до выполнения или отзыва такого требования,

– говорится в документах.

Считается, что требование:

выполнено – в случае выполнения гражданином обязанности, указанного в требовании;

отозвано – в случае прекращения или завершения срока мобилизации.

Однако, суд не может лишить лицо правом управлять авто, если:

водитель – это профессия и основной вид заработка человека;

этот автомобиль необходим другому члену семьи, который имеет инвалидность.

Обратите внимание! Законопроект о мобилизации еще не вступил в действие. Его еще должен подписать Владимир Зеленский. После этого документ должны опубликовать в газете "Голос Украины" и "Ведомостях Верховной Рады Украины". Он вступает в силу через месяц со дня, следующего за днем его опубликования.