Бронирование от мобилизации: Шмыгаль озвучил критерии для военнообязанных

В Украине уже два года продолжается всеобщая мобилизация: призыву подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал какие будут критерии для получения бронирования от мобилизации.

Во время пресс-конференции Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует внести изменения в систему бронирования военнообязанных граждан от мобилизации.

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Что будет влиять на бронирование

По словам министра, для обеспечения одного военного, который рискует своей жизнью на фронте, должны работать не менее восьми граждан. Шмыгаль объяснил, что если это соотношение становится меньше, то эффективность падает.

Средняя зарплата, уровень уплаты налогов как человеком, так и компанией, влияние предприятия или отрасли на экономику - это рамка будущей системы бронирования, над которой мы работаем,

– добавил он.

Какие категории будут приоритетными

Шмыгаль назвал категории работников, бронирование которых будет приоритетным. Прежде всего речь идет о гражданах, которые:

обеспечивают жизнедеятельность страны;

относятся к критическим отраслям экономики;

несут весомую налоговую нагрузку;

получают официальную зарплату на уровне средней или выше средней в отрасли.

Он также отметил, что все граждане Украины должны или защищать государство, или работать и наполнять госбюджет.

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