В Дие заработало электронное бронирование

В среду, 17 июля, в Дие запустили электронное бронирование от мобилизации. Сервисом могут воспользоваться руководители компаний, которые являются критически важным для экономики Украины или работают на нужды Сил обороны.

Сейчас сервис доступен для критически важных предприятий, далее специалисты будут работать над расширением категорий предприятий. Об особенностях электронного бронирования рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Как будет работать электронное бронирование

В Министерстве обороны рассказали алгоритм электронного бронирования в Дие:

Руководитель компании подает списки военнообязанных сотрудников и утверждает заявление электронной подписью.

Система проверяет, трудоустроен ли человек официально и есть ли данные о нем в реестре "Обериг".

Дия пришлет уведомление руководителю о результате рассмотрения в течение суток.

Система автоматически переведет военнообязанного на специальный воинский учет, после чего он будет считаться забронированным.

Если решение положительное, информация о бронировании сотрудника появляется в приложении "Резерв+". Выписку о бронировании можно будет загрузить на портале Дия и при необходимости распечатать.

Михаил Федоров рассказал, что раньше бронирование работника длились неделями: работодатель собирал бумаги, подписи и ждал результата.

Мы автоматизировали все возможные процессы, убрали человеческий фактор и сделали процесс прозрачным и быстрым,

– объяснил министр.

По словам Федорова, весь процесс электронного бронирования длится до часа.