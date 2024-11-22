Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NV. Соответствующую информацию изданию предоставил высокопоставленный источник в ВСУ.

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Что известно о новом контракте с ВСУ для молодежи

Источник издания отметил, что подобный контракт украинцам от 18 до 24 лет можно будет заключить на добровольных началах. Контракт будет предусматривать ограниченный срок службы и достойное материальное обеспечение.

Сейчас лица в возрасте от 18 до 25 лет имеют возможность записаться на военную службу сроком на один год.

К слову, Владимир Зеленский во время представления Плана устойчивости в Верховной Раде отметил, что мобилизационный возраст в Украине не будет снижен. Сейчас его минимальный порог составляет 25 лет, а максимальный – 60 лет.

Кроме того, источники в ВСУ рассказали Общественному, что Вооруженные Силы Украины планируют перейти на систему "корпус – бригада". Концепцию реформирования могут представить уже до конца ноября этого года.