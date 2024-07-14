Должны ли мужчины до 25 лет стоять на воинском учете

В начале апреля Владимир Зеленский подписал закон о снижении мобилизационного возраста. В частности, с 27 до 25 лет.

Должны ли мужчины в возрасте до 25 лет стоять на воинском учете, что надо знать, передает 24 Канал.

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Военный учет до 25 лет

В соответствии с частью 3 статьи 14 Закона о "воинской обязанности и военной службе" ежегодно в течение января – марта берутся на учет граждане Украины мужского пола, которым в год взятия на воинский учет исполняется 17 лет.

Не подлежат постановке на воинский учет призывников граждане Украины, которые отбывают наказание в учреждениях исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера,

– говорится в Законе.

Юрист Андрей Новак объяснил, что военнообязанные – граждане, которые подлежат мобилизации, – годные к военной службе мужчины в возрасте от 25 лет. А мужчины с 18 до 25 зачисляются в категорию призывников. Они приписываются к призывному участку и могут пойти служить в армию добровольно по контракту.

Впрочем, есть исключения. Например, если мужчину такого возраста ранее признали "ограниченно годным" по состоянию здоровья, то из категории призывников он перешел в категорию военнообязанных.

Ограниченно годный – это непригодный к службе в мирное время, то есть непригоден для срочной службы, но пригоден в военное время. Сейчас такой статус убрали, но людей, которые принадлежали к этой категории, не снимают с воинского учета. Они остаются военнообязанными даже если им менее 25 лет,

– пояснил Андрей Новак.

Заметим, что в соответствии с Законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат призыву на военную службу по мобилизации до достижения 25-летнего возраста военнообязанные, которые прошли базовую общевойсковую подготовку в соответствии со статьей 10-1 Закона "О воинской обязанности и военной службе" или базовую военную службу.