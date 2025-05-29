Сейчас мобилизация в Украине держится на достаточном уровне, – Вениславский

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский заявил, что сейчас мобилизация в Украине держится на одном уровне.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Какие сейчас в Украине темпы мобилизации

Федор Вениславский пояснил, что уровень мобилизации по состоянию на сегодня обеспечивает пополнение безвозвратных и санитарных потерь в Вооруженных Силах.

По его словам, после принятия новой редакции закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" был определенный всплеск мобилизации, потом он несколько спал и уже несколько месяцев держится на одном уровне.

Мы бы хотели, чтобы темпы мобилизации были более высокими, но те, что есть, они на сегодня достаточны для того, чтобы держаться,

– добавил нардеп.

Во время брифинга Вениславский также прокомментировал вопрос выезда парней за границу, который, по его словам, сейчас обсуждается в парламенте.

Этот вопрос обсуждается среди нардепов, и в нашем комитете. Есть консенсусная договоренность с различными группами и фракциями в парламенте о том, что этот вопрос в ближайшее время должен быть поставлен на решение. Чтобы мы не теряли нашу молодежь, которая едет за границу и потом не может вернуться, поскольку с 18 лет до 60 лет ограничения,

– пояснил Федор Вениславский.

Он отметил, что сейчас рассматривается возможность не вводить ограничения на выезд для украинцев до 23 – 24 лет. Это позволило бы молодежи, которая получает образование за рубежом, свободно приезжать в Украину.