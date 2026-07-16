Об этом Федоров заявил во время брифинга 16 июля, подчеркнув, что необходимы системные изменения и должное отношение к военнослужащим ВСУ. Он заверил, что в армии есть большое количество людей, которые могут проявить свои навыки гораздо лучше, если им дать свободу и поддержать их лидерские качества – тогда будет меньше случаев СОЧ.

Федоров рассказал, что нужно для улучшения мобилизации

Михаил Федоров заявил, что полгода никак не комментировал критику мобилизации. Он подчеркнул, что ТЦК подчиняются Сухопутным войскам, а те – Главнокомандующему ВСУ Сирскому.

Вопрос мобилизации невозможно решить без устранения системных проблем в армии,

– заявил Федоров.

По его словам, сейчас украинцы обсуждают не новые двухлетние или 14-месячные контракты, предложенные Минобороны, а резонансные ситуации, в частности касающиеся бывшего командира 155-й ОМБр, отметив, что он совершил "самое большое зло, которое можно было совершить во время полномасштабной войны", или же истории в некоторых штурмовых бригадах.

Однако Федоров убежден, что не стоит обобщать, и привел в качестве примера Третий армейский корпус и бригаду "Хартия". По его мнению, там управленческие процессы налажены на должном уровне, поэтому существуют очереди на вступление в эти формирования, причем немало желающих сделать это – из-за рубежа.