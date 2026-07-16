Про це Федоров озвучив під час брифінгу 16 липня, наголосивши, що потрібні системні зміни й належне ставлення до військовослужбовців ЗСУ. Він запевнив, що в армії є велика кількість людей, які можуть проявляти свої навички набагато краще, якщо їм дати свободу, підтримати їхнє лідерство, тоді буде менше випадків СЗЧ.

Федоров озвучив, що треба для покращення мобілізації

Михайло Федоров заявив, що пів року ніяк не коментував критику мобілізації. Він підкреслив, що ТЦК підпорядковуються Сухопутним військам, а ті – Головнокомандувачу ЗСУ Сирському.

Питання мобілізації неможливо розв'язати без вирішення системних проблем у війську,

– озвучив Федоров.

З його слів, зараз українці обговорюють не нові дворічні чи 14-місячні контракти, запропоновані Міноборони, а резонансні ситуації, зокрема щодо екскомандира 155-ї ОМБр, наголосивши на тому, що він вчинив "найбільше зло, яке можна було зробити під час повномасштабної війни", або ж історії в певних штурмових бригадах.

Однак Федоров переконаний, що не варто узагальнюватийі назвав в якості прикладу Третій армійський корпус та бригаду "Хартія". На його погляд, там управлінські процеси налагоджені на належному рівні, тому є черги на те, аби долучитися до цих формувань, чимало охочих зробити це – з-за кордону.