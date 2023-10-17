Не явились добровольно в ТЦК после 24 февраля: грозит ли мужчинам наказание

В Украине из-за войны войны с Россией продолжается военное положение и мобилизация. Военнообязанных мужчин призывают приходить в ТЦК, чтобы обновить данные. Существует ли наказание для мужчин, которые не приходят в ТЦК добровольно, рассказали юристы.

Председатель Адвокатского объединения "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец объяснил, могут ли быть привлечены к ответственности мужчины, добровольно не явившиеся в военкомат после полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Смотрите также Выезд за границу, учет женщин и борьба с коррупцией: усилят ли мобилизацию в октябре 2023 года

Что будет с мужчинами, добровольно не явившимися в ТЦК

Он заявил, что информация об обязанности прийти в военкомат в течение 10 дней после введения военного положения является ложной.

По его словам, у украинских мужчин нет обязательства явиться в ТЦК ни после 24 февраля, ни после 25-го, ни в любое другое время.

Нет правила, что в течение 10 дней с момента введения военного положения нужно явиться в ТЦК. Это вымышленная история,

– сказал Ростислав Кравец.

Он подчеркнул, что сроки привлечения к ответственности все пропущены. Кроме того, организовать должным образом реализацию военного учета и мобилизации должны представители ТЦК, а не украинские мужчины.

Какое наказание предусмотрено за игнорирование повесток

Мужчинам, которые получили повестку, однако не явились в ТЦК, грозит административная ответственность. Это может быть штраф в 3400 – 5100 гривен.

Если повестку проигнорировать несколько раз, можно попасть и под уголовную ответственность.

Согласно закону, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период – наказывается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Кого будут мобилизовать осенью