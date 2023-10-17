Голова Адвокатського об'єднання "Кравець і партнери", адвокат Ростислав Кравець пояснив, чи можуть бути притягнені до відповідальності чоловіки, які добровільно не з'явилися у військкомат після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

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Що буде з чоловіками, які добровільно не з'явилися у ТЦК

Він заявив, що інформація про обов'язок прийти у військкомат впродовж 10 днів після введення воєнного стану є неправдивою.

За його словами, в українських чоловіків немає зобов'язання зʼявитися у ТЦК ні після 24 лютого, ні після 25-го, ні в будь-який інший час.

Немає правила, що впродовж 10 днів з моменту запровадження воєнного стану треба з'явитись у ТЦК. Це вигадана історія,

– сказав Ростислав Кравець.

Він наголосив, що строки притягнення до відповідальності всі пропущені. Окрім того, організувати належним чином реалізацію військового обліку і мобілізації мають саме представники ТЦК, а не українські чоловіки.

Яке покарання передбачене за ігнорування повісток

Чоловікам, які отримали повістку, однак не з'явилися до ТЦК, загрожує адміністративна відповідальність. Це може бути штраф у 3400 – 5100 гривень.

Якщо повістку проігнорувати кілька разів, то можна потрапити й під кримінальну відповідальність.

Відповідно до закону, ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період – карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.

Кого мобілізуватимуть восени