Голова Адвокатського об'єднання "Кравець і партнери", адвокат Ростислав Кравець пояснив, чи можуть бути притягнені до відповідальності чоловіки, які добровільно не з'явилися у військкомат після повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.
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Що буде з чоловіками, які добровільно не з'явилися у ТЦК
Він заявив, що інформація про обов'язок прийти у військкомат впродовж 10 днів після введення воєнного стану є неправдивою.
За його словами, в українських чоловіків немає зобов'язання зʼявитися у ТЦК ні після 24 лютого, ні після 25-го, ні в будь-який інший час.
Немає правила, що впродовж 10 днів з моменту запровадження воєнного стану треба з'явитись у ТЦК. Це вигадана історія,
– сказав Ростислав Кравець.
Він наголосив, що строки притягнення до відповідальності всі пропущені. Окрім того, організувати належним чином реалізацію військового обліку і мобілізації мають саме представники ТЦК, а не українські чоловіки.
Яке покарання передбачене за ігнорування повісток
Чоловікам, які отримали повістку, однак не з'явилися до ТЦК, загрожує адміністративна відповідальність. Це може бути штраф у 3400 – 5100 гривень.
Якщо повістку проігнорувати кілька разів, то можна потрапити й під кримінальну відповідальність.
Відповідно до закону, ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період – карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
Кого мобілізуватимуть восени
- У ЗСУ розповіли, кому насамперед видаватимуть повістки восени. У пріоритеті для армії – фахівці із досвідом.
- Мовиться про танкістів, штурмовиків, піхотинців, артилеристів, операторів безпілотних апаратів, медичний персонал і водіїв.
- Додамо, що військовозобов'язаними в Україні є чоловіки віком від 18 до 60 років. Ця вікова категорія громадян повинна оновлювати свої дані в ТЦК і СП.