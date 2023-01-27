Имеет ли право работодатель вручать повестки своим работникам во время мобилизации

В Украине уже 11 месяцев продолжается всеобщая мобилизация. Имеет ли право работодатель вручать повестки своим работникам, рассказываем дальше.

Руководители предприятий могут вручать повестки своим работникам. Кроме того, на работодателей возлагается контроль за своевременным прибытием военнообязанного. Об этом сообщили в правозащитной организации "Юридическая сотня".

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Работодатель обязан выполнить распоряжение

Если работодатель получает распоряжение от ТЦК и СП относительно оповещения военнообязанного о вызове, он обязан выдать приказ о таком уведомлении и под подпись довести его до сведения определенных лиц, а также вручить повестку о явке по вызову в военкомат,

– объяснили в "Юридической сотне".

Также в организации добавили, что порядок контроля прибытия военнообязанного не определен.

Какие еще обязанности возложены на работодателя

Работодатели обязаны:

проверять военно-учетные документы при принятии на работу, а также под подпись информировать о правилах ведения военного учета. Работодатель не имеет права брать на работу тех, кто не состоит на учете в военкомате, за исключением исключенных из учета;

взять военнообязанных на персональный военный учет в течение 5 дней после трудоустройства;

в течение 7 дней уведомить ТЦК и СП о принятии на работу или увольнении военнообязанного, а также подать по требованию сведения о них, а также посылать обновленные учетные данные;

периодически сверять учетные данные, в частности, под расписку собирать военно-учетные документы и передавать их в ТЦК и СП;

ежегодно до 1 декабря подавать списки граждан, подлежащих приписке к призывным участкам, в ТЦК и СП;

сообщать работникам о вызовах в ТЦК и СП;

информировать ТЦК и СП о нарушителях военного учета и т.д.

Ответственность за нарушение обязательств

За нарушение обязательств работодатель несет административную ответственность. В частности, во время военного положения ему угрожает от 5100 до 8500 гривен штрафа.

Решение о наложении такого взыскания принимает руководитель территориального центра комплектования.