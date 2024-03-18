Нынешнее военное положение в нашем государстве и законодательство определяют, что военнообязанными являются мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. В то же время лица с определенными неврологическими заболеваниями могут быть признаны непригодными к службе, – информирует 24 Канал.

Смотрите также Почему вручают повестки мужчинам с инвалидностью: в ТЦК объяснили

Нервные болезни как причина непригодности

Приказом Министерства обороны Украины определен перечень неврологических заболеваний, которые могут стать основанием для освобождения от военной службы в армии. Это такие заболевания:

быстро прогрессирующие воспалительные болезни центральной нервной системы, такие как менингит, энцефалит, миелит;

дегенеративные болезни, в частности системные атрофии, экстрапирамидные расстройства, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз;

эпилепсию с частыми приступами или выраженными психическими расстройствами;

болезни периферической нервной системы, в частности поражения черепных нервов, полинейропатии, миастению;

расстройства вегетативной нервной системы, в частности идиопатическую вегетативная недостаточность, семейную дизавтономию.

Больше полезной и важной информации

Во время остановки автомобиля на блокпосте водители часто сталкиваются с тем, полиция передает эстафету представителям ТЦК, которые выписывают повестку. Юрист Диана Терновая из "Приходько и Партнеры" рассказала советы по правильному поведению в таких ситуациях, подчеркивая важность проверки документов представителей территориальных центров комплектования.

По словам юриста Терновой, при остановке важно выяснить причину со стороны полиции и убедиться в официальном статусе представителей ТЦК, проверив их служебные удостоверения. В случае неправомерных действий необходимо вызвать других представителей правоохранительных органов и фиксировать нарушения на камеру.

Смотрите также Должна быть приоритетность, – Стефанчук высказался относительно уклонистов и мобилизации

Кроме того, Елена Высоцкая, заместитель министра юстиции Украины, раскрыла детали законопроекта, который касается освобождения осужденных для службы в Вооруженные Силы. Она указала на две группы осужденных, которые не смогут быть мобилизованы, включая тех, кто совершил преступления против нацбезопасности и государственности.

Высоцкая акцентировала на важности ресоциализации осужденных, подчеркивая, что каждый из них заслуживает второй шанс и возможность исправить ошибки прошлого. Она считает несправедливым отказывать осужденным в возможности служить в ВСУ на основании давних преступлений, констатируя, что люди способны измениться.