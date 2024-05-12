В Минобороны объяснили, как именно изменились правила прохождения ВВК

В Украине изменился механизм прохождения военно-врачебной комиссии. В Министерстве обороны объяснили, как именно.

Так, директор Департамента здравоохранения Минобороны Оксана Сухорукова в эфире телемарафона рассказала, как именно изменились правила прохождения ВВК, передает 24 Канал.

Узнайте также Нужно ли проходить ВВК после обновления данных через е-кабинет

Изменения относительно прохождения ВВК

Новый закон о мобилизации вступит в силу уже 18 мая. Он предусматривает изменения в прохождении ВВК. В частности, направление на прохождение повторной военно-врачебной комиссии для "ограниченно годных" лиц должен выдать ТЦК и СП.

Заметим, что 4 мая вступил в силу приказ №402 о работе ВВК, согласно которому в Украине отменяется статус "ограниченно годный" к военной службе. После повторного прохождения медкомиссии военнообязанных будут распределять на категории "годных" и "непригодных".

Граждане Украины с "ограниченно соответствующим" статусом должны пройти повторную ВВК до 4 февраля 2025 года.

Человек не может сам пройти ВВК. Человека должны направить. Если мы говорим о военнообязанном, то тогда его должен направить ТЦК, в котором человек состоит на учете,

– сказала Оксана Сухорукова.

Индивидуальную оценку пригодности отменили